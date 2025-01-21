Вашингтон, 21 января, 2025, 08:34 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп в течение первого дня своего нахождения в Белом доме подписал в Овальном кабинете в присутствии журналистов несколько десятков документов, на что у него ушло чуть более 47 минут.

Chip Somodevilla/Global Look Press Президент США Дональд Трамп

При этом параллельно подписанию документов новый президент США отвечал на вопросы представителей прессы, заметив, что бывший глава Белого дома Джо Байден никогда так не делал.

В ходе беседы Трамп ответил на вопросы об украинском конфликте, ситуации с блокировкой соцсети TikTok в США, о Гренландии и Венесуэле, а также на многие другие.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 20 января американский лидер подписал исполнительный указ об отсрочке блокировки соцсети TikTok в США, заявив о якобы праве страны на половину этой платформы. Трамп предупредил, что если Китай откажется от такой сделки, то Белый дом может ввести пошлины на китайские товары.

Также новый глава Белого дома подписал исполнительный указ о выходе США из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Причиной такого решения он назвал то, что США, по мнению Трампа, вносили в ВОЗ слишком большой взнос.