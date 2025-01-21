Вашингтон, 21 января, 2025, 08:32 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп подписал указ, в котором дал распоряжение начать процесс переименования Мексиканского залива в Залив Америки. Документ вечером 20 января опубликовали на сайте Белого дома.

Zuma\TASS

Согласно указу, министру внутренних дел США необходимо в течение месяца предпринять все «необходимые действия» по переименованию Мексиканского залива в Американский.

«Впоследствии министр должен обновить GNIS (информационную систему географических названий — Прим. ред.), чтобы отразить переименование Мексиканского залива, и удалить все ссылки на Мексиканский залив из GNIS в соответствии с применимым законодательством», — говорится в нём.

Также в документе говорится о переименовании горы Денали в Северной Америке в гору Мак-Кинли.

Как сообщало ИА Регнум, 20 января газета The New York Post написала, что Трамп в первые часы после своей инаугурации подпишет указ о переименовании Мексиканского залива в Залив Америки. Уточнялось, что новый глава Белого дома также вернёт самой высокой горе в Северной Америке Денали её прежнее название.

Ранее, 7 января, Трамп объявил о планах переименовать Мексиканский залив в Залив Америки. Он также выступил с критикой миграционной политики Мексики, обвинив власти страны в недостаточном контроле над потоками мигрантов и наркотиков, которые проникают в США.

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум 9 января в ответ на намерение Трампа переименовать Мексиканский залив предложила называть Американский континент Мексиканским. Она показала карту Северной Америки от 1607 года, где территория современных США называется Мексиканской Америкой.