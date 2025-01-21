Турция, 21 января, 2025, 08:17 — ИА Регнум. Как минимум шесть человек погибли и ещё 31 пострадал в результате пожара на горнолыжном курорте Карталкая, который находится в турецкой провинции Болу. Об этом 21 января сообщил телеканал TRT Haber со ссылкой на местные власти.

Кадр из видео

Как отметил в эфире телеканала губернатор Болу Абдулализ Айдын, все погибшие и пострадавшие при пожаре — это местные жители. К месту возгорания выехали пожарные команды и спасатели, ведётся эвакуация жителей гостиницы.

По предварительным данным, возгорание произошло около 03:00 мск на крыше семиэтажной гостиницы, после чего пламя быстро охватило всё здание. Количество постояльцев отеля не уточняется.

Как сообщало ИА Регнум, 24 декабря 2024 года в номере гостиницы во Владивостоке произошло возгорание. В результате этого один человек пострадал, ещё 13 вывели из задымлённого помещения сотрудники противопожарных служб. Общая площадь пожара составила около 10 кв. м.