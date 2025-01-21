Казань, 21 января, 2025, 08:01 — ИА Регнум. Работу в штатном режиме возобновили аэропорты Казани и Ульяновска после снятия с временных ограничений. Об этом 21 января сообщил пресс-секретарь Росавиации Артём Кореняко в Telegram-канале.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Как уточнил Кореняко, ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Ульяновска (Баратаевка) в 07:00 мск, в аэропорту Казани — в 07:30 мск. Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов.

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет», — уточнил представитель Росавиации.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в аэропортах Казани и Ульяновска вводились временные ограничения на приём и вылет авиарейсов.

Утром 20 января, аэропорты Нижнекамска и Казани ввели временные ограничения на использование воздушного пространства до 10:30 мск. Отмечалось, что за время приостановки работы воздушных гаваней на запасные аэродромы ушли три самолёта, следовавшие в Казань. В тот же день с 06:00 до 07:00 мск силами российской ПВО были сбиты два украинских беспилотника над Татарстаном.