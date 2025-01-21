Москва, 21 января, 2025, 08:02 — ИА Регнум. Средства противовоздушной обороны (ПВО) Вооружённых сил РФ в ночь на 21 января сбили и перехватили 55 украинских дронов над шестью российскими регионами. Об этом 21 января сообщили в Министерстве обороны России.

Алексей Коновалов/ТАСС

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 55 украинских беспилотных летательных аппаратов», — проинформировали в ведомстве.

Уточняется, что 22 беспилотника из этого числа уничтожили над Брянской областью, 12 — над Ростовской областью, десять — над Смоленской областью, шесть — над Воронежской областью, четыре — в небе над Саратовской областью и ещё один — над территорией Курской области.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 20 января один из украинских беспилотников упал на территорию нефтебазы в Воронежской области, в результате чего там вспыхнул пожар. По словам губернатора региона Александра Гусева, в результате этого нет пострадавших.

Ранее в этот же день глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил о восьми пострадавших в результате атаки украинского беспилотника на трассе Светлодарск — Новолуганск. Он уточнил, что всем раненым оказывают квалифицированную медпомощь.