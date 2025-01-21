Хельсинки, 21 января, 2025, 07:56 — ИА Регнум. Главе европейской дипломатии Кае Каллас следует не рассчитывать на партнёрские отношения с президентом США Дональдом Трампом, заявил финский профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.

IMAGO/Antti Aimo-Koivisto/Global Look Press

Кая Каллас в соцсети X (бывший Twitter) поздравила Трампа с вступлением в должность президента, выразив надежду на продолжение партнёрства ЕС и США.

«Конечно, это всего лишь глупая надежда, но я надеюсь, что Дональд Трамп вас полностью усмирит», — прокомментировал Малинен в соцсети X поздравление Каллас.

Как передавало ИА Регнум, Дональд Трамп принял присягу и официально вступил в должность главы государства. Церемония инаугурации состоялась 20 января в ротонде Капитолия. В преддверии своей инаугурации Дональд с Меланией Трамп прибыли в Белый дом на чаепитие с Джо Байденом и его супругой Джилл Байден. Новый и уходящий президенты, а также их жёны в ходе приветствия пожали друг другу руки. Совместное чаепитие состоялось в Голубом зале Белого дома.

Издание Politico 19 января написало, что Трамп подталкивает Евросоюз к выбору из двух изначально проигрышных вариантов для экономик европейского блока торговой сфере. Автор статьи указал, что в первом случае европейским странам придётся отказаться от зависимости от китайских товаров, хотя это приведёт к ослаблению экономик стран — членов союза и обернётся последующим ответом Китая. Во втором — Европа оставит Вашингтон в торговой войне с Пекином, однако это грозит введением пошлин на товары с американской стороны, что также ухудшит экономическую ситуацию в ЕС.

19 января экс-канцлер Германии Ангела Меркель посоветовала ЕС быть увереннее при взаимодействии с Трампом. Она также подчеркнула, что союз должен твёрже отстаивать свои интересы, и это может вынудить избранного главу Белого дома приспосабливаться.

В декабре Трамп заявил, что страны Европейского союза столкнутся с повышением тарифов, если не нарастят закупки американских энергоресурсов. В преддверии выборов он упомянул возможность ввести пошлины в размере 10 или 20% как для враждебных, так и дружественных стран. Политик пообещал путём введения пошлин не только снизить торговый дефицит США, но и ударить по европейской промышленности, заставив компании перенести своё производство на американскую территорию.