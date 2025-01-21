Вашингтон, 21 января, 2025, 07:46 — ИА Регнум. Исполнительный указ, призванный отсрочить блокировку соцсети TikTok в США, подписал американский лидер Дональд Трамп и заявил о праве страны на половину платформы. Об этом политик 20 января сообщил журналистам в Овальном кабинете Белого дома, передаёт телеканал NBC News.

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«У нас будет 50 процентов TikTok, а TikTok получит разрешение продолжать свой бизнес», — пояснил Трамп.

Блокировка платформы, согласно указа Трампа, отсрочена как минимум на 75 дней. Трамп пояснил, что он планирует постоянно консультироваться по вопросам национальной безопасности, связанным с TikTok, и добиваться принятия резолюции касательно соцсети, которой пользуются 170 млн американцев, сохранив при этом саму платформу. При этом президент США предупредил, что если КНР откажется от сделки, то Белый дом может ввести пошлины на китайские товары.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 19 января американским пользователям стал недоступен видеосервис TikTok в связи с вступлением в силу закона, запрещающего работу платформы в США.

Уходящий президент США Джозеф Байден в апреле 2024 года подписал закон, согласно которому TikTok могут запретить в США. Владельцу приложения ByteDance дали девять месяцев, чтобы продать площадку. Срок заканчивался 19 января — за день до инаугурации Трампа.

Оператор сервиса создания и просмотра видео TikTok 18 января заявил, что прекратит работать в США, если не получит от администрации уходящего президента Байдена гарантий неприменения к соцсети мер после принятого решения о запрете сервиса. В Белом доме отметили, что платформа должна продолжать работать в США, но принадлежать уже американской компании, чтобы тем самым исчезла угроза национальной безопасности.

Верховный суд США поддержал запрет TikTok, если до 19 января китайская компания ByteDance не продаст приложение американским собственникам.