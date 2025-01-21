Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 21 января совершили попытку массированной атаки беспилотниками ряда российских территорий. Всего в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 55 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщает Минобороны. Уточняется, что 22 вражеских дрона были ликвидированы в Брянской области, 12 — в Ростовской, 10 — в Смоленской, шесть — в Воронежской, четыре — в Саратовской, один — в Курской. Таким известием ознаменован новый, 1062-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

Иван Шилов ИА Регнум

Один из вражеских беспилотников вновь атаковал нефтебазу в Лискинском районе Воронежской области. Об очередном упавшем на территории предприятия беспилотнике с последовавшим возгоранием сообщил в Telegram-канале глава региона Александр Гусев. По его словам, обошлось без пострадавших и угроз населению.

Ранее, 16 января, дроны ВСУ также спровоцировали масштабное возгорание на нефтебазе в Лискинском районе. Тогда с огнём на нескольких резервуарах боролись усиленные пожарные расчёты: десятки единиц техники и два пожарных поезда, информировал воронежский губернатор.

А над Брянской областью этой ночью были перехвачены и уничтожены 18 беспилотных летательных аппаратов, в том числе два реактивных. По словам губернатора Александра Богомаза, пострадавших и разрушений нет, все атаки отражены, цели уничтожены.

В Шолоховском и Чертковском районах Ростовской области в ночь на 21 января средствами радиоэлектронной борьбы уничтожены и подавлены 12 БПЛА, информировал врио губернатора Юрий Слюсарь.

В Смоленске от обломков упавших вражеских беспилотников загорелись кровли отдельных зданий. Также повреждены окна жилых домов, сообщил губернатор региона Василий Анохин.

Тем временем 21 января 324-ю годовщину со дня образования отмечают инженерные войска.

«Военный инженер — это тот, кто первым идет в огонь сражения, расчищая путь для штурмовых групп, и последним уходит с освобожденных территорий, избавляя людей от «эха войны», — напомнили в Минобороны.

Среди задач инженерного обеспечения особое место занимает разминирование. В Луганской и Донецкой Народных Республиках, а также Запорожской и Херсонской областях уже очищено более 85 тысяч гектаров, проверено более 17 тыс. зданий, свыше 2,8 тыс. км дорог, более 1140 км водоводов, газопроводов и линий электропередач, при этом обнаружено и уничтожено свыше 1,5 млн взрывоопасных предметов.

В настоящий момент состав инженерных войск постоянно наращивается, совершенствуются организационно-штатные структуры инженерных соединений, частей и подразделений, идет перевооружение на новейшие и модернизированные средства инженерного вооружения, отметили в оборонном ведомстве.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.