Вашингтон, 21 января, 2025, 07:16 — ИА Регнум. Обещание завершить украинский конфликт за сутки после вступления в должность прокомментировал президент США Дональд Трамп в беседе с представителями СМИ в Овальном кабинете Белого дома. Трансляция велась на YouTube.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

«Прошло только полдня. У меня в запасе есть еще полдня. Посмотрим. Мы хотим успеть», — отметил Трамп.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил президент США Трамп, глава киевского режима Владимир Зеленский якобы настроен на «заключение сделки» с Россией. Американский лидер выразил надежду, что президент РФ Владимир Путин тоже будет готов к сделке. Трамп отметил, что хорошо ладил с Путиным во время своего предыдущего президентского срока.

Кроме того, глава Белого дома указал, что намерен встретится с российским лидером Путиным, но конкретных дат называть не стал. Трамп добавил, что поймёт сроки завершения конфликта на Украине после разговора с президентом РФ.