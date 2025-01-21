Москва, 21 января, 2025, 07:02 — ИА Регнум. В аэропортах Казани и Ульяновска введены временные ограничения на приём и вылет авиарейсов. Об этом утром 21 января сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) Артём Кореняко.

Angelika Warmuth/Global Look Press

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) сегодня ранним утром временные ограничения были введены на работу аэропортов Казань (код ИКАО: UWKD) и Ульяновск (Баратаевка; UWLL)», — написал Кореняко в Telegram-канале.

Он уточнил, что аэропорты временно не принимают и не отправляют рейсы. Кореняко добавил, что экипажи самолётов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полётов.

Как передавало ИА Регнум, утром в понедельник, 20 января, аэропорты Нижнекамска и Казани ввели временные ограничения на использование воздушного пространства до 10:30 мск. Отмечалось, что за время приостановки работы воздушных гаваней на запасные аэродромы ушли три самолёта, следовавшие в Казань.

В тот же день с 06:00 до 07:00 мск силами российской ПВО были сбиты два украинских беспилотника над Татарстаном. Пресс-служба мэрии Казани также сообщила об обломке украинского дрона, упавшем возле одного из жилых многоквартирных домов на улице Можайского. Уточнялось, что деталь оказалась невзрывоопасной. Днём экстренные службы приступили к ликвидации последствий атаки.