Москва, 21 января, 2025, 07:34 — ИА Регнум. Президент Федерации фигурного катания Москвы (ФФКМ) Антон Абдурахманов покинул Россию. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источники.

Согласно утверждению источников агентства, президент ФФКМ покинул Россию несколько месяцев назад из-за «юридических причин», характер которых не раскрывается. Вместе с этим отмечается, что Федерация в настоящее время пытается организовать работу в штатном режиме. В публикации говорится, что, вероятно, ФФКМ возглавит другой человек не раньше мая текущего года.

Абдурахманов стал президентом ФФКМ в 2022 году, сменив на этом посту Ирину Рабер.

Как передавало ИА Регнум, в октябре заслуженный мастер спорта России, хореограф, серебряный призёр Олимпиады 2002 года по фигурному катанию Илья Авербух заявил, что в России падает интерес к фигурному катанию. По его словам, постоянная ротация одних и тех же фигуристов из шоу в шоу, конечно, перестает делать проекты эксклюзивными. Авербух добавил, что нет новых именно европейских и мировых чемпионов. По словам хореографа, также чувствуется спад интереса к Гран-при России. Хореограф добавил, что зрители с теплом относятся к российским фигуристам. Он призвал их активнее ходить на трибуны и поддерживать спортсменов.