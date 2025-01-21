Ростов-на-Дону, 21 января, 2025, 06:58 — ИА Регнум. За ночь 21 января силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и сбили 12 украинских беспилотников. Об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

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«Минувшей ночью на севере Ростовской области силами и средствами ПВО было уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 12 БПЛА», — написал Слюсарь в Telegram-канале.

Врио главы региона уточнил, что БПЛА были сбиты в Шолоховском и Чертковском районах. Обошлось без пострадавших. В настоящее время оперативные дежурные службы уточняют последствия на земле, добавил Слюсарь.

Как передавало ИА Регнум, ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о подавлении 18 украинских беспилотников в регионе. Глава области отметил, что все атаки были отражены средствами ПВО и цели уничтожены. Пострадавших и разрушений на земле нет, добавил Богомаз.

В ночь на 21 января в Смоленской области в результате отражения атаки украинских беспилотников кровля некоторых зданий загорелась после падения обломков сбитых БПЛА. О пострадавших не сообщалось.