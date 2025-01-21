Париж, 21 января, 2025, 06:51 — ИА Регнум. Проект по «мобилизации» молодых добровольцев для усиления армии анонсировал президент Франции Эммануэль Макрон во время выступления перед военными в Сесон-Севинье. Об этом 20 января сообщает издание Le Monde.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

«Нам придется лучше выявлять добровольцев, обучать их и иметь возможность мобилизовать их, когда наступит нужный день, чтобы усилить армию на материковой части Франции или где-либо еще», — заявил французский лидер в ежегодном послании к армии.

Как пояснил Макрон, вокруг Франции «скапливаются угрозы», а страна при этом делает слишком мало для укрепления своей обороны. По словам президента Франции, стране необходимо адаптироваться к новым вызовам и растущей напряжённости, и он намерен предложить молодым французам «твердое обязательство» и «предоставить им выбор служить».

Ранее ИА Регнум сообщало, что глава киевского режима Владимир Зеленский обсудил с президентом Франции Макроном намерения по размещению воинских подразделений на Украине, а также вовлечение в это вооруженных сил других стран.

При этом иностранные СМИ ранее отмечали, что в Евросоюзе нет единого мнения относительно отправки иностранных войск на помощь Киеву после завершения конфликта.

В мае 2024 года президент России Владимир Путин предупредил, что ввод воинских контингентов Запада на Украину приблизит риск глобального конфликта ещё на один шаг. Он отмечал, что все иностранные военные на украинской территории окажутся в зоне поражения российской армии.

Год назад Эммануэль Макрон заявлял, что в Париже обсуждалась возможность отправки военных в зону украинского конфликта. Позднее он допустил, что страна направит войска, если российская армия прорвёт оборону украинской армии.