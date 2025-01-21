Брянск, 21 января, 2025, 06:43 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 18 украинских беспилотников в Брянской области. Об этом утром 21 января сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Иван Шилов ИА Регнум Украинский БПЛА

«Враг предпринял очередную попытку массированной атаки по территории нашей области. Силами ПВО Министерства обороны РФ перехвачены и уничтожены 18 беспилотных летательных аппаратов в том числе два реактивных», — написал Богомаз в Telegram-канале.

Глава региона отметил, что все атаки были отражены средствами ПВО и цели уничтожены. Пострадавших и разрушений на земле нет, добавил Богомаз.

Как передавало ИА Регнум, в Смоленской области в результате отражения атаки украинских беспилотников кровля некоторых зданий загорелась после падения обломков сбитых БПЛА. О пострадавших не сообщалось.

Вечером 20 января в Воронежской области при уничтожении нескольких украинских беспилотников один из БПЛА упал на территорию нефтебазы, произошло новое возгорание. По информации губернатора области Александра Гусева, пострадавших в результате атаки украинских беспилотников нет. Пожарные продолжат ликвидировать возгорание после того, как это будет безопасно. Угрозы населению нет, однако опасность атаки беспилотников сохраняется, отметил глава региона.