Над Брянской областью силы ПВО перехватили и уничтожили 18 украинских БПЛА
Брянск, 21 января, 2025, 06:43 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 18 украинских беспилотников в Брянской области. Об этом утром 21 января сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«Враг предпринял очередную попытку массированной атаки по территории нашей области. Силами ПВО Министерства обороны РФ перехвачены и уничтожены 18 беспилотных летательных аппаратов в том числе два реактивных», — написал Богомаз в Telegram-канале.
Глава региона отметил, что все атаки были отражены средствами ПВО и цели уничтожены. Пострадавших и разрушений на земле нет, добавил Богомаз.
Как передавало ИА Регнум, в Смоленской области в результате отражения атаки украинских беспилотников кровля некоторых зданий загорелась после падения обломков сбитых БПЛА. О пострадавших не сообщалось.
Вечером 20 января в Воронежской области при уничтожении нескольких украинских беспилотников один из БПЛА упал на территорию нефтебазы, произошло новое возгорание. По информации губернатора области Александра Гусева, пострадавших в результате атаки украинских беспилотников нет. Пожарные продолжат ликвидировать возгорание после того, как это будет безопасно. Угрозы населению нет, однако опасность атаки беспилотников сохраняется, отметил глава региона.