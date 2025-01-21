Москва, 21 января, 2025, 06:20 — ИА Регнум. Министерство обороны России показало кадры работы российского расчёта «Гиацинт-Б» группировки войск «Днепр» на каховском направлении. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале оборонного ведомства.

Минобороны РФ

«Расчёт 152-мм орудия «Гиацинт-Б» группировки «Днепр» уничтожил орудие и живую силу ВСУ на каховском направлении», — говорится в сообщении Минобороны.

Там добавили, что российские артиллеристы уничтожают бронетехнику, огневые средства, склады боеприпасов, укреплённые позиции, а также лодки украинских военных на правом берегу Днепра.

Как передавало ИА Регнум, 20 января Минобороны сообщило, что расчёт орудия «Гиацинт-Б» артиллерийского соединения Воздушно-десантных войск армии России уничтожил замаскированное орудие украинских формирований в приграничье Курской области.

18 января Минобороны России опубликовало видео освобождения населённого пункта Времевка в ДНР. На кадрах показано, как российские военные устанавливают триколор на одном из зданий по улице Партизанской.