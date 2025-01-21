Вашингтон, 21 января, 2025, 06:00 — ИА Регнум. Исполнительный указ о выходе США из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) подписал американский лидер Дональд Трамп. Об этом 20 января сообщает телеканал CBS News.

Иван Шилов ИА REGNUM ВОЗ

Трамп указал, что во время его президентского срока взносы США в ВОЗ при населении около 350 млн человек составляли $500 млн ежегодно, в это же время Китай при населении более $1,4 млрд платил порядка $39 млн. Как пояснил президент США, ему такая ситуация показалась «немного нечестной», поэтому он принял решение о выходе из ВОЗ.

Ранее ИА Регнум сообщило, что в декабре 2024 года команда Трампа заявила о намерении политика вывести США из ВОЗ в первый же день президентства. Бывший координатор Белого дома по борьбе с распространением COVID-19 Ашиш Джа отметил, что выход США из организации в первый же день полномочий Трампа рассматривается многими в его окружении как символический ход.

Выход США лишит ВОЗ её основного источника финансирования и, как следствие, подорвёт возможности организации по борьбе с чрезвычайными ситуациями.

В 2020 году в период своего первого президентского срока Трамп объявил, что Вашингтон намерен полностью прекратить отношения с ВОЗ, поскольку руководство организации отказалось от реформ, на проведении которых настаивали США.

Трамп обвинял ВОЗ в том, что организация находится под контролем Китая. Власти КНР и руководство организации не приняли необходимых в связи с распространением коронавируса мер, говорил избранный президент США.

Трамп заявил о выходе США из ВОЗ, однако Джозеф Байден после вступления в должность президента в 2021 году это решение отменил.