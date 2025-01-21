Трамп подписал указ о выходе США из Всемирной организации здравоохранения
Вашингтон, 21 января, 2025, 06:00 — ИА Регнум. Исполнительный указ о выходе США из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) подписал американский лидер Дональд Трамп. Об этом 20 января сообщает телеканал CBS News.
Трамп указал, что во время его президентского срока взносы США в ВОЗ при населении около 350 млн человек составляли $500 млн ежегодно, в это же время Китай при населении более $1,4 млрд платил порядка $39 млн. Как пояснил президент США, ему такая ситуация показалась «немного нечестной», поэтому он принял решение о выходе из ВОЗ.
Ранее ИА Регнум сообщило, что в декабре 2024 года команда Трампа заявила о намерении политика вывести США из ВОЗ в первый же день президентства. Бывший координатор Белого дома по борьбе с распространением COVID-19 Ашиш Джа отметил, что выход США из организации в первый же день полномочий Трампа рассматривается многими в его окружении как символический ход.
Выход США лишит ВОЗ её основного источника финансирования и, как следствие, подорвёт возможности организации по борьбе с чрезвычайными ситуациями.
В 2020 году в период своего первого президентского срока Трамп объявил, что Вашингтон намерен полностью прекратить отношения с ВОЗ, поскольку руководство организации отказалось от реформ, на проведении которых настаивали США.
Трамп обвинял ВОЗ в том, что организация находится под контролем Китая. Власти КНР и руководство организации не приняли необходимых в связи с распространением коронавируса мер, говорил избранный президент США.
Трамп заявил о выходе США из ВОЗ, однако Джозеф Байден после вступления в должность президента в 2021 году это решение отменил.