Мариуполь, ДНР, 21 января, 2025, 05:57 — ИА Регнум. В Мариуполе сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали местного жителя по подозрению в шпионаже в пользу Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины. Об этом во вторник, 21 января, сообщила пресс-служба Управления ФСБ по Донецкой Народной Республике (ДНР).

ГУ МВД

«Управлением ФСБ России по ДНР в ходе борьбы с разведывательной и диверсионной деятельностью украинских спецслужб выявлен и задержан житель г. Мариуполя, подозреваемый в государственной измене и шпионаже в пользу противника», — сообщили в спецслужбе.

В отношении задержанного возбудили дело о госизмене и шпионаже (ст. 275 и ст. 276 УК РФ).

Согласно версии ФСБ, фигурант дела, будучи гражданином Украины, собирал и передавал украинским спецслужбам данные о местах дислокации подразделений Росгвардии возле Мариуполя. При этом мужчина продолжил свою деятельность после получения российского гражданства, уточнили в ФСБ.

Как передавало ИА Регнум, 14 января УФСБ ДНР сообщило о задержании жительницы Мариуполя за призывы к терроризму и экстремизму. По данным ведомства, задержанная неоднократно в социальных сетях призывала к насилию и террористической деятельности в отношении группы лиц, выделенной по признаку национальности.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма») и ч. 2 ст. 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»).