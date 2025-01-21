Вашингтон, 21 января, 2025, 05:41 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский якобы настроен на «заключение сделки» с Россией». Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время подписания указов в Овальном кабинете Белого дома 20 января.

ИА Регнум

«Зеленский хочет заключить сделку», — заявил Трамп.

Вместе с этим американский лидер выразил надежду, что президент РФ Владимир Путин также будет готов к сделке. Трамп отметил, что хорошо ладил с Путиным во время своего предыдущего президентского срока. Президент США также заявил, что заключение сделки отвечает интересам России.

Как передавало ИА Регнум, 20 января Путин заявил, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине должны привести к долгосрочному миру, а не к краткому перемирию. Он поздравил Трампа с вступлением в должность, отметив, что Россия отмечает его стремление восстановить двусторонние контакты, разрушенные предшествующей американской администрацией. Москва готова вести диалог по Украине с новым руководством США, но при этом нужно устранить первопричины, которые привели к кризису.

19 января Трамп подтвердил, что после вступления в должность президента он твёрдо намерен добиться прекращения конфликта на Украине. По его мнению, это нужно для предотвращения третьей мировой войны.

Российский лидер ранее указывал на то, что одним из условий для переговоров России с Украиной будет заявление Киева об отказе от планов войти в НАТО. Глава государства также уточнял, что для начала переговоров киевский режим должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, вернувшихся в состав РФ в 2022 году.