Вашингтон, 21 января, 2025, 05:17 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп после возвращения в Белый дом вернул кнопку для заказа в Овальный кабинет его любимого напитка — диетической колы. Об этом пишет газета Wall Street Journal.

(сс) The White House Дональд Трамп в овальном кабинете

«Кнопка, которую Трамп, как известно, использовал для заказа диетической колы, была установлена и готова к работе», — сказано в публикации.

Вместе с этим Трамп разместил в кабинете новые серебряные статуэтки орлов, пишет газета. Над камином Трамп поручил повесить портрет первого американского президента Джорджа Вашингтона, по бокам — портреты первого министра финансов страны Александра Гамильтона и третьего президента США Томаса Джефферсона.

Как передавало ИА Регнум, бывший президент США Джо Байден после вступления в должность в январе 2021 года убрал функцию заказывать колу прямо из Овального кабинета.

При этом специальная кнопка с заказом напитков использовалась и до Трампа. Так, кнопка в Овальном кабинете не раз использовалась 44-м американским президентом Бараком Обамой, чтобы угостить посетителей чаем.

Дональд Трамп принял присягу и официально вступил в должность главы государства. Церемония инаугурации состоялась 20 января в ротонде Капитолия. В преддверии своей инаугурации Дональд с Меланией Трамп прибыли в Белый дом на чаепитие с Джо Байденом и его супругой Джилл Байден. Новый и уходящий президенты, а также их жёны в ходе приветствия пожали друг другу руки. Совместное чаепитие состоялось в Голубом зале Белого дома.