Гаага, Нидерланды, 21 января, 2025, 04:52 — ИА Регнум. Руководство Международного уголовного суда (МУС) готовится к возможным «быстрым и жёстким» экономическим санкциям, которые, предположительно, может ввести президент США Дональд Трамп. Об этом 20 января пишет The Guardian.

Иван Шилов ИА Регнум МУС

Палата представителей конгресса США приняла законопроект о санкциях в отношении МУС после выдачи судом ордеров на арест израильского премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Израиля Йоава Галанта. Но в МУС предположили, что Трамп может принять указ о вводе санкций, не дожидаясь утверждения законопроекта конгрессом.

МУС предполагает, что в случае осуществления худшего сценария санкции введут не только в отношении отдельных лиц, но и на саму структуру. При этом не исключается, что в результате ограничений у МУС ограничат доступ к необходимым для работы услугам, включая доступ к банковским и платежным системам, IT-инфраструктуре и страховым компаниям.

В частности, утверждается, что блокировка доступа к облачной платформе Microsoft Azure приведёт к параличу всех расследований. Отмечается, что дестабилизация работы МУС может являться частью плана, цель которого — отменить аресты Нетаньяху и Галанта.

Ранее ИА Регнум сообщало, что палата представителей конгресса США поддержала законопроект о санкциях в отношении представителей МУС. По закону рестрикциям могут быть подвергнуты представители МУС, преследующие граждан США и их союзников, не признающих юрисдикцию суда. Кроме того, гражданам США запрещено финансировать деятельность МУС.

МУС в ноябре 2024 года выдал ордер на арест Нетаньяху и Галанта, предположительно, за совершённые израильской армией военные преступления в секторе Газа. Отмечалось, что власти Израиля использовали голод в качестве метода ведения войны, наносили преднамеренные удары по мирным жителям и не позволяли оказывать им помощь.

Сенатор США Линдси Грэм (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) 24 ноября пригрозил санкциями американским союзникам, если те попытаются помочь МУС арестовать израильского премьера. Вместе с тем сенатор не уточнил, какие именно санкции он имеет в виду.