Смоленск, 21 января, 2025, 04:26 — ИА Регнум. Кровля некоторых зданий загорелась после падения обломков сбитых БПЛА в Смоленской области. Об этом 21 января сообщил губернатор региона Василий Анохин.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки БПЛА

«Силами ПВО Министерства обороны РФ пресечена попытка киевского режима совершить атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам в Смоленской области. По предварительной информации регионального минздрава, пострадавших нет. На земле и на крышах отдельных зданий отмечены возгорания кровли в результате падения обломков БПЛА. Также повреждены окна жилых домов», — написал Анохин в Telegram-канале.

Он добавил, что в настоящее время на местах падений обломков БПЛА работают оперативные службы. Вместе с этим глава региона сообщил, что в соцсетях участились случаи появления недостоверной информации и различных видео об атаках БПЛА в регионе. По словам губернатора, это делается специально для нагнетания паники и дестабилизации ситуации в области.

Анохин призвал жителей доверять только официальным источникам информации и не распространять непроверенные данные.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 21 января Анохин сообщил об отражении силами противовоздушной обороны (ПВО) атаки украинских беспилотников.

Вечером 20 января в Воронежской области при уничтожении нескольких украинских беспилотников один из БПЛА упал на территорию нефтебазы, произошло новое возгорание. По информации губернатора области Александра Гусева, пострадавших в результате атаки украинских беспилотников нет. Пожарные продолжат ликвидировать возгорание после того, как это будет безопасно. Угрозы населению нет, однако опасность атаки беспилотников сохраняется, отметил глава региона.