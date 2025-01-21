Вашингтон, 21 января, 2025, 04:20 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп во время подписания указов в Овальном кабинете Белого дома заявил, что собирается встретиться с российским лидером Владимиром Путиным.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Дональд Трамп.

«Это может быть уже очень скоро», — ответил американский лидер на вопрос о планах переговорить с Путиным.

Вместе с этим Трамп добавил, что поймёт сроки завершения конфликта на Украине после разговора с президентом РФ. Американский лидер также добавил, что, выбирая между санкциями или тарифами против РФ, он выбрал бы второе, так как тарифы «делают доллар сильнее».

Кроме того, по словам президента США, глава киевского режима Владимир Зеленский якобы настроен на заключение «сделки» с Россией.

«Зеленский хочет заключить сделку», — заявил Трамп.

Ранее советник Трампа по вопросам национальной безопасности Майк Уолтц отметил, что республиканец готовится к встрече с Путиным. Избранный глава Белого дома считает, что достижение сделки по Украине невозможно без установления диалога с Россией, уточнил советник.

Как передавало ИА Регнум, 20 января Путин поздравил Трампа со вступлением в должность. Он отметил, что Россия видит заявления Трампа и его команды о желании восстановить прямые контакты, которые прервались по вине уходящей администрации президента США Джо Байдена.

Путин также выразил готовность к диалогу с новой администрацией Трампа по вопросу конфликта на Украине. Он подчеркнул, что в этом вопросе целью должен стать долгосрочный мир на основе уважения законных интересов всех проживающих в этом регионе людей.