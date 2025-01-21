Париж, 21 января, 2025, 04:18 — ИА Регнум. Более 80 мигрантов, пытавшихся нелегально пересечь пролив Ла-Манш спасли французские пограничники. Об этом 20 января сообщает телеканал BFMTV.

Daniel Barker Лодка с мигрантами

«Восемьдесят четыре мигранта были спасены у берегов (департамента — ред.) Па-де-Кале после того, как попытались пересечь Ла-Манш», — уточняется в сообщении.

Информация о судне с мигрантами поступила утром в Региональный операционный центр мониторинга и спасения (CROSS) на мысе Гри-Не. Патрульный катер таможенной службы прибыл на место, возле маяка Вальде, где обнаружено судно мигрантов, севшее на мель.

Отмечается, что мигранты оказались отрезаны от суши из-за прилива и им потребовалась помощь. Всего спасено 84 человека, из них 22 человека доставили в порт Кале, ещё 62 — в Булонь-сюр-Мер.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 4 сентября МВД Франции сообщило, что по меньшей мере 12 нелегальных мигрантов погибли в результате опрокидывания лодки во время пересечения Ла-Манша. Некоторые из погибших — граждане Эритреи.

В августе в Великобритании начались акции протеста против наплыва нелегальных мигрантов. В ходе беспорядков полицейские задержали более 90 человек. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова призвала власти Британии воздержаться от необоснованного применения насилия к протестующим и напомнила, что глава британского МВД Ивет Купер разрешила полиции применять силу в отношении участников акций. Захарова подчеркнула, что граждане страны имеют полное право выражать несогласие с политикой своего государства.