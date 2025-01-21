Москва, 21 января, 2025, 04:05 — ИА Регнум. Помилование бывшим президентом США Джо Байденом некоторых членов своей семьи является самообличительным решением. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сравнив помилование с сюжетом анекдота.

Roman Naumov / Global Look Press

«Стоя перед алтарем, невеста жениху: «Любимый, я хочу признаться тебе в измене». «Любимая, но ты утром уже призналась. Пожалуйста, не переживай. Я всё простил, и мы начали всё с чистого листа». «Любимый, но с того момента появились новые данные», — процитировала дипломат анекдот в Telegram-канале.

Вместе с этим Захарова назвала самообличительным решение Байдена.

Как передавало ИА Регнум, Байден в последние часы своего срока превентивно помиловал ряд членов своей семьи. По мнению Байдена, его семья подвергалась беспочвенному и политически мотивированному преследованию, цель которого — навредить ему самому. Экс-президент помиловал Джеймса Б. Байдена, Сару Джонс Байден, Валери Байден Оуэнс, Джона Т. Оуэнса и Фрэнсиса У. Байдена. При этом в декабре Байден помиловал своего сынаХантера по двум уголовным делам — о незаконном хранении оружия и неуплате налогов. Уходящий президент США заявил, что его сын якобы стал «мишенью», а дела якобы объяснялись политическим давлением.

После инаугурации 20 января президент США Дональд Трампраскритиковал решение Байдена о помиловании ряда лиц. Трамп также раскритиковал Байдена за то, что тот помиловал лиц, против которых даже не были заведены уголовные дела. Среди них бывший председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли, экс-директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, а также члены специального комитета палаты представителей конгресса США, расследовавшего обстоятельства штурма Капитолия в начале 2021 года, и дававшие показания по этому делу сотрудники полиции Капитолия и полиции округа Колумбия.