Вашингтон, 21 января, 2025, 03:41 — ИА Регнум. Сенат США одобрил кандидатуру сенатора от штата Флорида Марко Рубио на пост госсекретаря, первого из ключевых назначений в новой администрации президента Дональда Трампа. Об этом сообщил NBC News.

Annabelle Gordon — CNP // Global Look Press

В поддержку кандидатуры Рубио проголосовали 99 сенаторов, против него не проголосовал никто. Рубио стал первым латиноамериканцем на данном посту.

В последующие дни сенат будет рассматривать другие кандидатуры Трампа на должности в его администрации. Каждому кандидату требуется 51 голос для утверждения в сенате.

Как передавало ИА Регнум, в ноябре 2024 года Трамп предложил кандидатуру сенатора Марко Рубио на должность госсекретаря в новой администрации. Рубио резко высказывался о России, её государственных лицах и спецоперации на Украине, а также призывал усилить военную поддержку киевского режима. Кроме того, Рубио находится под персональными санкциями МИД России, из-за чего ему запрещён въезд в страну.

16 ноября вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил, что Рубио сильно изменился за последние годы, что даёт шанс на построение более содержательного диалога между Москвой и Вашингтоном. Косачев отмечал также, что с бывшим главой Госдепа Энтони Блинкеном отношения не заладились, потому что последний предпочитает общаться исключительно монологами. Именно данное обстоятельство, считает сенатор, способствовало тупиковому развитию российско-американских отношений.