Вашингтон, 21 января, 2025, 03:15 — ИА Регнум. Большинство осужденных за штурм Капитолия в январе 2021 года обещал помиловать в ближайшие часы новый президент США Дональд Трамп. Об этом американский лидер заявил 20 января на инаугурационном параде, который состоялся в вашингтонской Capital One Arena, трансляция велась на YouTube-канале Республиканской партии.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Сегодня я подпишу помилования заложникам по делу 6 января, чтобы их освободили. Как только я уеду, я отправлюсь в Овальный кабинет, подписывать помилование для многих людей», — подчеркнул Трамп.

«Заложниками 6 января» Трамп назвал своих сторонников, которые принимали участие в штурме Капитолия 6 января 2021 года, пытаясь помешать утверждению в качестве президента США Джозефа Байдена. После штурма различные обвинения предъявили более 1,5 тыс. человек.

Ранее ИА Регнум сообщало, что президент США Дональд Трамп 20 января после принятия присяги подписал первые указы, которые коснулись представления в сенат США кандидатур на должности в его администрации. Указы затрагивают выдвижение кандидатур 22 членов кабинета, а также назначения на уровне замминистров и других высокопоставленных должностей.

20 января Трамп принял присягу и официально вступил в должность главы государства. Церемония инаугурации состоялась в ротонде Капитолия. Церемонию приведения к присяге провёл председатель Верховного суда США Джон Робертс. Трамп произнёс традиционные слова присяги, положив руку на семейную Библию и Библию Авраама Линкольна.