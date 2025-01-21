Вашингтон, 21 января, 2025, 03:12 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп на параде на арене Capital One в Вашингтоне подписал указ об отмене 78 решений бывшего американского лидера Джо Байдена.

Kenny Holston/The New York Times/Global Look Press

«Мы начнём с подписания указов. Я отменю почти 80 разрушительных и радикальных решений предыдущей администрации — одной из худших в истории. Хотя нет, худшей», — заявил американский президент перед подписанием документа.

После этого Трамп сел за стол и в окружении своих сторонников подписал соответствующий указ. Помимо этого, президент подписал директиву о «предотвращении государственной цензуры и восстановлении свободы слова».

Как передавало ИА Регнум, Трамп 20 января после принятия присяги подписал первые указы, которые коснулись представления в сенат США кандидатур на должности в его администрации. Помимо этого, Трамп назначил исполняющих обязанности министров и других высокопоставленных чиновников до утверждения сенатом выдвинутых кандидатур. Ранее Белый дом сообщил, что Трамп поручил Госдепартаменту реализовывать политику защиты национальных интересов. Об этом говорится в списке приоритетов Трампа под названием «Америка прежде всего» (America First).

После инаугурации Трампа Байден вместе с женой Джилл покинули Вашингтон. Вылет самолёта Байдена с военной базы Эндрюс в Кэмп-Спрингс, штат Мэриленд, транслировали крупные американские новостные телекомпании.

По данным американских СМИ, супруги направились в Санта-Инес в округе Санта-Барбара, где находится ранчо Джо Киани, генерального директора медицинской технологической компании Masimo. Киани в администрации Байдена называли «другом» политика, он был спонсором политических кампаний Байдена, а также вкладывал деньги в семейный фонд экс-президента США.