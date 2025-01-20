Смоленск, 21 января, 2025, 02:32 — ИА Регнум. В Смоленской области силы противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаку украинских беспилотников. Об этом в ночь на 21 января сообщил губернатор региона Василий Анохин.

Иван Шилов ИА Регнум Российское ПВО

«Уважаемые смоляне! В настоящее время в Смоленской области продолжается атака украинских БПЛА! В областном центре работает ПВО. Сохраняете спокойствие и избегайте открытых пространств», — написал Анохин в Telegram-канале.

Губернатор области призвал жителей отойти от окон, не снимать работу средств ПВО и не приближаться к обломкам беспилотников.

Как передавало ИА Регнум, вечером 20 января в Воронежской области при уничтожении нескольких украинских беспилотников один из БПЛА упал на территорию нефтебазы, произошло новое возгорание.

По информации губернатора области Александра Гусева, пострадавших в результате атаки украинских беспилотников нет. Пожарные продолжат ликвидировать возгорание после того, как это будет безопасно. Угрозы населению нет, однако опасность атаки беспилотников сохраняется, отметил глава региона.

Силы противовоздушной обороны (ПВО) российской армии в ночь на 20 января сбили 31 беспилотник Вооружённых сил Украины (ВСУ) над семью регионами РФ. Больше всего беспилотников сбили в Брянской области — количество ликвидированных аппаратов составило 14 единиц. Над Калужской областью уничтожили шесть дронов, над Белгородской и Курской — ещё по три. Также по два БПЛА были ликвидированы в Рязанской и Орловской областях, один — в Татарстане.