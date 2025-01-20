Вашингтон, 21 января, 2025, 02:08 — ИА Регнум. Флаг США, приспущенный в связи с трауром по случаю смерти экс-президента Джимми Картера, подняли над Белым домом, который является официальной резиденцией американских лидеров. Об этом 20 января сообщила пресс-служба Белого дома.

Иван Шилов ИА Регнум Дональд Трамп

Флаг подняли после подписания президентом США Дональдом Трампом соответствующего указа после вступления в должность главы государства.

«Настоящим я приказываю, чтобы флаг Соединенных Штатов был поднят в полном составе над Белым домом и на всех общественных зданиях и территориях, на всех военных постах и военно-морских базах, а также на всех военно-морских судах Федерального правительства в округе Колумбия и на всей территории Соединенных Штатов и его территории и владения, немедленно, на оставшуюся часть этого дня», — уточняется в документе.

Действие указа распространяется на все представительства США за рубежом, включая военные объекты и исследовательские станции. По окончании дня инаугурации флаг снова вернут в приспущенное состояние.

Инаугурация избранного президента США Трампа впервые в истории США состоялась при спущенных государственных флагах.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как подтвердили 4 января в Белом доме, действующий на тот момент президент США Джозеф Байден не отменит решение о национальном трауре из-за смерти Джимми Картера, при котором должны быть спущены государственные флаги, в том числе в день инаугурации избранного президента США Трампа.

По распоряжению Байдена флаги США должны быть приспущены из-за национального траура в связи со смертью Джимми Картера в течение 30 дней после дня траура 9 января.

Картер умер 29 декабря на 101-м году жизни. Экс-президент США провёл в хосписе почти два года.

Трамп пообещал сразу после вступления в должность отменить все «радикальные и глупые указы» Байдена. Избранный глава государства намерен сделать это в течение первых часов после принятия присяги.