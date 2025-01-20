Вашингтон, 21 января, 2025, 01:42 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп 20 января после принятия присяги подписал первые указы, которые коснулись представления в сенат США кандидатур на должности в его администрации. Об этом говорится на сайте Белого дома.

Kenny Holston/The New York Times / Global Look Press

Указы затрагивают выдвижение кандидатур 22 членов кабинета, а также назначения на уровне замминистров и других высокопоставленных должностей.

Помимо этого, Трамп назначил исполняющих обязанности министров и других высокопоставленных чиновников до утверждения сенатом выдвинутых кандидатур.

Вместе с этим президент США подписал прокламацию о поднятии государственного флага во время будущих инаугураций. По традиции Трамп подарил сувенирные ручки представителям конгресса США, которые находились во время подписания документов.

Ранее Белый дом сообщил, что Трамп поручил Госдепартаменту реализовывать политику защиты национальных интересов. Об этом говорится в списке приоритетов Трампа под названием «Америка прежде всего» (America First).

Как передавало ИА Регнум, Дональд Трамп принял присягу и официально вступил в должность главы государства. Церемония инаугурации состоялась 20 января в ротонде Капитолия.

В преддверии своей инаугурации Дональд с Меланией Трамп прибыли в Белый дом на чаепитие с Джо Байденом и его супругой Джилл Байден. Новый и уходящий президенты, а также их жёны в ходе приветствия пожали друг другу руки. Совместное чаепитие состоялось в Голубом зале Белого дома.