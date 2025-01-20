Вашингтон, 21 января, 2025, 01:18 — ИА Регнум. Экс-президент США Джозеф Байден покинул американскую столицу Вашингтон после того, как республиканца Дональда Трампа привели к присяге в качестве 47-го президента США. Вылет самолёта Байдена с военной базы Эндрюс в Кэмп-Спрингс, штат Мэриленд, транслировали крупные американские новостные телекомпании.

Alex Wong Джилл и Джо Байден, 2016 (фото из журнала Vogue)

Экс-глава Белого дома вместе со своей супругой Джилл отправился в штат Калифорния на борту президентского самолета. Супруги направились в Санта-Инес в округе Санта-Барбара, где находится ранчо Джо Киани, генерального директора медицинской технологической компании Masimo. Киани в администрации Байдена называли «другом» политика, он был спонсором политических кампаний Байдена, а также вкладывал деньги в семейный фонд экс-президента США.

Ранее ИА Регнум сообщало, что избранный президент США Дональд Трамп принял присягу и официально вступил в должность главы государства. Церемония инаугурации состоялась 20 января в Капитолии.

В преддверии своей инаугурации Трамп прибыл вместе с супругой Меланией Трамп в Белый дом на чаепитие с Джозефом Байденом и его супругой Джилл Байден. Новый и уходящий президенты, а также их жёны в ходе приветствия пожали друг другу руки. Совместное чаепитие состоялось в Голубом зале Белого дома.

Байден 19 января, выступая на христианском собрании темнокожих в штате Южная Каролина, заявил, что никуда не уходит. Он подчеркнул, что это не шутка, но объяснил смысл высказывания.

Трамп в этот же день пообещал сразу после вступления в должность отменить все «радикальные и глупые указы» Байдена. Избранный глава государства намерен сделать это в течение первых часов после принятия присяги.