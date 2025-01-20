Вашингтон, 21 января, 2025, 01:01 — ИА Регнум. Американский миллиардер Илон Маск восторженно отреагировал на слова президента США Дональда Трампа о планах водрузить американский флаг на Марсе.

Ricky Carioti / Global Look Press

«Америка отправляется на Марс», — написал бизнесмен в соцсети X, сопроводив сообщение видео со своей реакцией.

Во время инаугурационной речи Трамп пообещал, что добьётся отправки на Марс американских астронавтов, где они водрузят национальный флаг. По словам Трампа, США продолжат закреплять лидерство в космической отрасли, и это станет важной частью развития страны. Он также пообещал, что государство будет наращивать не только богатства, но и территории, неся американский флаг к новым горизонтам.

Как передавало ИА Регнум, в сентябре 2024 года Трамп обещал, что в случае вступления в должность президента США добьётся того, чтобы американские астронавты достигли Марса до конца его властных полномочий. Он отметил, что рассчитывает в этом вопросе на Маска.

Маск в ноябре указал на планируемую колонизацию Марса как на альтернативу начала третьей мировой войны.

В сентябре Маск заявил, что первый беспилотный полёт космического корабля Starship на Марс может состояться через два года. Бизнесмен отметил, что в случае успешных испытаний первые пилотируемые полёты на Красную планету могут состояться через четыре года. По словам Маска, с этого момента частота полётов будет расти в геометрической прогрессии, а через 20 лет на Марсе будет построен первый самодостаточный город.