Газа, Палестина, 21 января, 2025, 00:58 — ИА Регнум. Вторую партию израильских заложников палестинское движение ХАМАС освободит 25 января. Об этом 20 января сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление группировки.

Иван Шилов ИА Регнум ЦАХАЛ и ХАМАС

«ХАМАС заявляет, что вторая партия заложников будет освобождена в субботу, как и планировалось», — уточняется в публикации.

Заложников освободят в обмен на палестинских заключенных и задержанных, которые удерживаются Израилем.

Ранее ИА Регнум сообщало, что власти Израиля освободили вечером 19 января первых 90 палестинских заключённых в рамках соглашения с ХАМАС в обмен на освобождение трёх заложниц из сектора Газа.

Власти Израиля будут предпринимать усилия по возвращению заложников из сектора Газа, пока не получат всех израильтян, оказавшихся там, заявил 19 января президент еврейского государства Ицхак Герцог. По его словам, речь идёт как о живых заложниках, так и о телах тех, кто погиб после плена.

Соглашение о временном перемирии в секторе Газа было достигнуто 15 января. Оно должно быть осуществлено в три этапа. Сначала Армия обороны Израиля начнёт вывод войск из Газы. При этом ХАМАС обязуется освободить 33 заложника.