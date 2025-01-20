Курск, 21 января, 2025, 00:16 — ИА Регнум. В Курской области при обстреле со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) посёлка Коренево местный житель получил множественные осколочные ранения. Об этом вечером 20 января сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

Иван Шилов ИА Регнум Обстрел ВСУ

«Очередная жертва украинских нацистов. Сегодня вечером в результате артиллерийского обстрела посёлка Коренево многочисленные осколочные ранения получил местный житель 1970 года рождения», — написал Хинштейн в Telegram-канале.

Он уточнил, что пострадавшего госпитализировали в Рыльскую центральную районную больницу. В настоящее время мужчину везут в областную клиническую больницу. Хинштейн отметил, что состояние пострадавшего возьмут под особый контроль

«Желаю ему скорейшего выздоровления», — добавил врио губернатора.

Как передавало ИА Регнум, в понедельник, 20 января, врио председателя правительства региона Алексей Дедов сообщил, что свыше 90 частных и 20 многоквартирных домов оказались повреждены за последние дни в результате атак ВСУ на Курскую область. Врио председателя отчитался, что в течение недели установлено 194 оконных блока из 831 поврежденного, восстановлены 10 кровель частных домов, три — в многоквартирных домах. До конца месяца планируется восстановить ещё два многоквартирных и 12 частных домов.

19 января средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили в Курской области управляемую авиационную бомбу ВСУ. Ранее в тот же день в небе над регионом удалось сбить две ракеты украинских формирований.

Двумя днями ранее российские военные не дали подразделениям ВСУ прорваться в направлении хутора Бердин в Курской области. Украинской армии противостояли подразделения «Ахмат» 42-й гвардейской мотострелковой дивизии и 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии ВДВ.