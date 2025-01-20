Киев, 20 января, 2025, 23:59 — ИА Регнум. Инаугурацию президента США Дональда Трампа назвал днём перемен и надежды на «решение многих проблем, в том числе глобальных», глава киевского режима Владимир Зеленский в видеообращении, которое он выложил 20 января в своём Telegram-канале.

Global Look Press

Зеленский назвал Трампа «сильным человеком» и пожелал ему и всей Америке успехов. Глава киевского режима заявил, что политика Трампа даст возможность достичь «долгосрочного и справедливого мира».

«Украинцы готовы работать вместе с американцами, чтобы достичь мира — настоящего мира. Это шанс, которым нужно воспользоваться», — отметил Зеленский.

Ранее ИА Регнум сообщало, что избранный президент США Дональд Трамп принял присягу и официально вступил в должность главы государства. Церемония инаугурации состоялась 20 января в Капитолии.

Речь президента США продолжалась около получаса. При этом Трамп заявил, что «мощь США остановит все войны» и принесёт в мир новый дух единства, но Украину и Россию он не упомянул, как и российское руководство.

Трамп ранее не раз заявлял, что для разрешения конфликта на Украине ему потребуется всего 24 часа. 16 декабря он отметил, что глава киевского режима Зеленский должен готовиться к заключению соглашения о завершении военного конфликта. Кроме того, Трамп заверил, что работает над прекращением конфликта на Украине и что «небольшой прогресс» по этому вопросу уже достигнут.

Бывший советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон считает, что тот хочет как можно скорее урегулировать конфликт на Украине и при этом мало интересуется условиями его завершения. Он назвал такой подход президента США плохой новостью для Киева.

Президент РФ Владимир Путин в июне 2024 года отметил, что одним из условий для переговоров России с Украиной будет заявление киевского режима об отказе от планов вступить в НАТО. Также для начала переговоров Киев должен признать территориальные реалии и вывести войска из регионов, которые вернулись в состав России в 2022 году, заявил глава государства.