Москва, 20 января, 2025, 23:53 — ИА Регнум. В Москве с 18 по 19 января прошёл V юбилейный Всероссийский патриотический фестиваль авторской песни и поэзии «Покровский собор». Мероприятие за два дня посетили более десяти тысяч гостей и зрителей, сообщили ИА Регнум организаторы фестиваля.

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«Покровский собор» — это фестиваль, который по праву можно назвать культовым событием в авторской песне. Фестиваль направлен на сохранение традиционных российских духовно-нравственных ценностей, гражданско-патриотическое воспитание детей и молодёжи, выявление и поддержку талантливых исполнителей жанра. Сегодня фестиваль объединяет тысячи авторов-исполнителей и сотни творческих коллективов, в том числе детско-юношеских и молодёжных», — отметили организаторы фестиваля в соцсети «ВКонтакте».

Там отметили, что в течение трёх месяцев жюри выбирало самых талантливых и ярких конкурсантов для участия в итоговом Гала-концерте, кульминацией которого стала битва за Гран-при фестиваля в стенах Гостиного двора вечером 19 января 2025 года.

В начале мероприятия к участникам конкурса и гостям фестиваля обратился президент России Владимир Путин.

«Отрадно, что вы достойно продолжаете самобытные традиции этого уникального музыкально-поэтического жанра, который пользуется в нашей стране особой любовью. Ведь в талантливых, идущих от сердца песнях звучат темы, волнующие каждого человека, — крепкая дружба и товарищество, мужество и благородство, героическая история Отечества», — отметил российский лидер.

На участие в музыкальном конкурсе заявки подали более тысячи человек из России, Казахстана, Беларуси, Северной Осетии, Абхазии и Сербии, а также более двух тысяч для участия в поэтическом конкурсе. Организаторы фестиваля пообещали передать призы и подарки всем участникам битвы за Гран-при. Призовой фонд составил более миллиона рублей.

В музыкальном конкурсе первое место заняла Кира Малыгина из Москвы, второе — Григорий Приползин из Нижнего Новгорода, а третье место разделили Павел Аксёнов и Ольга Ким-Щепилова из подмосковных Лобни и Сергиева Посада соответственно.

Лауреатами поэтического конкурса стали Елена Шумара из Санкт-Петербурга, Павел Конивец из Мытищ и москвичка Вера Калмыкова.

На мероприятии присутствовали известные российские деятели искусства, включая народного артиста России Дмитрия Певцова, заслуженного артиста России Вячеслава Малежика, поэта-песенника Александра Шаганова, председателя жюри, вице-президента Ассоциации бардов России Александра Мирзаяна, заслуженного деятеля искусств России, члена Совета при президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ Влада Маленко, президента Российского союза писателей Дмитрия Кравчука, лауреата Государственной премии имени Андрея Дементьева, поэта Стефанию Конькову-Данилову, директора Москонцерта Илью Бачурина и других.

Как передавало ИА Регнум, Владимир Путин 12 сентября на Петербургском международном форуме объединённых культур отмечал, что в сфере культуры не нужны грубые вмешательства и политика «отмены».

Он отметил, что культура всегда была своего рода предохранителем, но в некоторых странах он, похоже, перегорел. Среди современных политиков высокого ранга немало тех, кто утратил нравственные границы, переступил табу, которые действовали даже в самые напряжённые моменты холодной войны, добавил глава государства.

По словам Путина, на Западе нынешняя ценностная повестка игнорирует и часто оскорбляет религии и традиции разных стран, при этом мейнстрим задают отдельные государства. Культурным деятелям, которые не следуют основному течению, зачастую грозят остракизмом и отменой, добавил Путин.

До этого российский лидер также подчёркивал, что попытки Запада отменить русскую культуру сразу не заладились. Несмотря на все запреты и санкции, искусство по-прежнему не знает границ, при этом будущее — за многолинейным развитием.

В июне на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума Путин указал на то, что Россия становится носителем европейской культуры, которая в самой Европе убивается.