Вашингтон, 20 января, 2025, 23:23 — ИА Регнум. Супруга президента США Меланья Трамп решила принять более активное участие в политике американского лидера Дональда Трампа. Об этом 20 января сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

Global Look Press

«Первая леди Меланья Трамп решила провести второй срок в этой роли более активно, чаще присутствовать на встречах с президентом Трампом и другими ключевыми заинтересованными сторонами и давать президенту советы по различным вопросам», — отмечается в публикации.

Ранее ИА Регнум сообщало, что избранный президент США Дональд Трамп принял присягу и официально вступил в должность главы государства. Церемония инаугурации состоялась 20 января в Капитолии.

Накануне инаугурации новый американский лидер вместе с Меланией Трамп посетили Белый дом, где приняли участие в традиционном чаепитии с уходящим президентом США Джозефом Байденом и его женой Джилл Байден. Потом политики в одном лимузине отправились на церемонию.

Жена избранного президента США Дональда Трампа Мелания, скорее всего, не будет постоянно проживать в Белом доме после инаугурации мужа, так хочет чаще бывать с сыном Бэрроном, который остаётся в Trump Tower в Нью-Йорке.