Москва, 20 января, 2025, 23:17 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трампа своей инаугурационной речью нанёс «чудовищный удар» по ценностями элиты Европейского союза. Такое мнение высказал глава комиссии Совета Федерации России по информационной политике Алексей Пушков.

Global Look Press

«Чудовищный удар по всей социальной доктрине и «ценностям» правящей европейской либеральной элиты: отныне в США будут признаны только два пола — мужской и женский! И это — в «цитадели либеральной демократии», на которую правящие в Европе элиты всегда смотрели с придыханием! Евролибералы в шоке и ужасе. Фактически Трамп взорвал систему «общих ценностей», объединявшую США и ЕС. Он также объявляет войну либеральной цензуре, царящей в британских, французских, немецких СМИ и поддержанной властями этих стран», — выразил свою точку зрения сенатор в Telegram-канале.

По словам Пушкова, мужчины, находящиеся в зале во время церемонии инаугурации Трампа, «горячо и стоя» аплодировали словам президента о признании только двух полов — мужского и женского. Сенатор также считает, что заявление Трампа вызывает у европейских либералов и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен «нехорошие предчувствия».

Как передавало ИА Регнум, в списке приоритетов Трампа под названием «Америка прежде всего», опубликованном Белым домом 20 января, отмечается, что администрация нового президента собирается «вернуть американские ценности», признав только два гендера — мужской и женский. Кроме этого, Трамп собирается защитить женщин от радикальной гендерной идеологии.

Трамп в декабре также обещал, что при нём в США будет только два пола. Он отметил, что это звучит несложно.

В ноябре издание The Times сообщило, что после инаугурации нового президента из американской армии уволят всех трансгендеров (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) по медицинским показаниям. Всего планируется отправить в отставку около 15 тыс. военнослужащих.