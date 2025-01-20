Воронеж, 20 января, 2025, 22:56 — ИА Регнум. В Воронежской при уничтожении нескольких украинских беспилотников один из БПЛА упал на территорию нефтебазы, произошло новое возгорание. Об этом вечером 20 января проинформировал губернатор региона Александр Гусев.

Сергей Аверин/РИА Новости

«Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в Лискинском районе были обнаружены, уничтожены и подавлены несколько БПЛА. В результате падения одного из беспилотников на территорию нефтебазы произошло новое возгорание», — написал глава региона в Telegram-канале.

По информации Гусева, пострадавших в результате атаки украинских беспилотников нет. Пожарные продолжат ликвидировать возгорание после того, как это будет безопасно. Угрозы населению нет, однако опасность атаки беспилотников сохраняется, отметил глава региона.

Как передавало ИА Регнум, силы противовоздушной обороны (ПВО) российской армии в ночь на 20 января сбили 31 беспилотник Вооружённых сил Украины (ВСУ) над семью регионами РФ. Больше всего беспилотников сбили в Брянской области — количество ликвидированных аппаратов составило 14 единиц. Над Калужской областью уничтожили шесть дронов, над Белгородской и Курской — ещё по три. Также по два БПЛА были ликвидированы в Рязанской и Орловской областях, один — в Татарстане.

Утром 20 января средства ПВО в Татарстане сбили ещё два украинских беспилотника. Власти республики сообщили, что ВСУ попытались атаковать промышленные предприятия, но все дроны были обезврежены, никто не погиб, разрушений нет.