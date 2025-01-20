Панама, 20 января, 2025, 22:40 — ИА Регнум. Заявления вступившего в должность президента США Дональда Трампа на получение контроля над Панамским каналом решительно отверг президент Панамы Хосе Рауль Мулино. Об этом глава Панамы написал 20 января в коммюнике, которое опубликовал в своём аккаунте в соцсети Х.

Global Look Press

«От имени Республики Панама и ее народа я обязан решительно отвергнуть заявления, сделанные президентом Дональдом Трампом в его инаугурационной речи, касающиеся Панамы и ее канала. Повторяю то, что уже было сказано в моем обращении к нации 22 декабря: канал был и остается частью Панамы, управление им будет оставаться под контролем Панамы при строгом соблюдении его постоянного нейтралитета» — написал Мулино.

Лидер Панамы отметил, что его страна получила контроль над Панамским каналом в результате борьбы, которая велась на протяжении поколений и завершилась договором Торрихоса-Картера в 1999 году. С тех пор Панама управляет каналом, неся за него ответственность перед всем миром, в том числе перед США. Мулино подчеркнул, что в мире нет ни одной страны, которая бы вмешивалась в управление Панамским каналом, он не является концессией какой-либо страны.

Президент Панамы указал, что его страна всегда готова к диалогу, но не к подчинению.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Трамп в своей речи во время церемонии инаугурации заявил о намерении США вернуть контроль над Панамским каналом. Политик указал, что Панама «отдала контроль» над каналом Китаю, но США теперь «заберут его назад».

22 декабря Трамп заявил, что хочет вернуть Панамский канал, который США передали властям Панамы ещё в XX веке. По словам избранного главы Белого дома, этот канал играет ключевую роль в экономике и национальной безопасности США.

Президент Панамы Хосе Мулино 23 декабря в ответ на это заявил, что Панамский канал в полной мере принадлежит его стране на основании договора от 1977 года, и его возврат США не обсуждается. Он также подчеркнул, что Панама уважает другие государства и требует уважения по отношению к себе.