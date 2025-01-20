Вашингтон, 20 января, 2025, 22:40 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп поручил Госдепартаменту реализовывать политику защиты национальных интересов. Об этом говорится в списке приоритетов Трампа под названием «Америка прежде всего» (America First), опубликованном на сайте Белого дома.

Global Look Press

«По указанию президента Государственный департамент будет проводить внешнюю политику, ориентированную на интересы Америки», — говорится в тексте. Какие-либо подробности не раскрываются.

Помимо этого, список приоритетов президента США затрагивает вопросы миграционной политики, энергетики, реформирования системы госуправления США.

Согласно тексту, администрация Трампа планирует прекратить предоставление убежища нелегальным мигрантам при пересечении границы, а также усилить проверки иностранцев. Кроме того, в тексте подтверждаются ранее прозвучавшие намерения Трампа использовать войска для обеспечения безопасности границ и признать наркокартели террористическими организациями. Новая администрация будет добиваться распространения смертной казни в отношении нелегальных мигрантов, совершивших нападения на американцев, а также за тяжкие преступления против человечности, включая убийства сотрудников правоохранительных органов.

«Президент высвободит американскую энергетику, положив конец политике (экс-президента США Джо) Байдена по борьбе с изменением климата, упростив выдачу разрешений и пересмотрев на предмет отмены все нормативные акты, которые налагают неоправданное бремя на производство и использование энергии, включая добычу и переработку нетопливных полезных ископаемых», — говорится в тексте.

Помимо этого, Трамп объявит чрезвычайное положение в энергетике и направит все необходимые ресурсы на строительство критически важной инфраструктуры, а также выйдет из Парижского соглашения по климату.

Вместе с этим администрация Трампа собирается «вернуть американские ценности», признав только два гендера — мужской и женский.

«Президент утвердит мужское и женское начало как биологическую реальность и защитит женщин от радикальной гендерной идеологии», — говорится в документе.

Как передавало ИА Регнум, 20 января Трамп принял присягу и официально вступил в должность главы государства. Церемония инаугурации состоялась в ротонде Капитолия. Церемонию приведения к присяге провёл председатель Верховного суда США Джон Робертс. Трамп произнёс традиционные слова присяги, положив руку на семейную Библию и Библию Авраама Линкольна.

Трамп стал вторым президентом в истории США, занимавшим пост с перерывом. Ранее это был только Гровер Кливленд (22-й и 24-й президент в 1885–1889 и 1893–1897 годах). Теперь Трамп — 45-й и 47-й президент США.