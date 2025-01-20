Вашингтон, 20 января, 2025, 22:15 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп во время своей инаугурационной речи 20 января заявил о намерении признать наркокартели террористическими организациями.

Global Look Press

«Согласно указам, которые я подпишу сегодня, мы признаем картели иностранными террористическими организациями», — заявил американский лидер.

Помимо этого, Трамп заявил о намерении остановить проникновение в США нелегальных мигрантов, ввести общенациональный режим ЧС и направить войска на границу с Мексикой.

«Я направлю войска на южную границу, чтобы отразить это катастрофическое вторжение в нашу страну», — заявил президент США.

Как передавало ИА Регнум, 19 января Трамп заявил, что его чиновники немедленно приступят к решению проблемы незаконной миграции. По его словам, масштабная депортация нелегальных мигрантов стартует «в очень скором времени».

Команда Трампа приступит к массовой депортации нелегальных мигрантов 21 января, написала газета The Wall Street Journal (WSJ). Чикаго станет первой целью. Затем облавы на нелегальных мигрантов проведут в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Денвере и Майами.