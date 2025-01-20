Вашингтон, 20 января, 2025, 21:46 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп раскритиковал бывшего главу государства Джо Байдена за решение об упреждающем помиловании ряда лиц.

Global Look Press

«Они (предыдущая администрация. — Прим. ред.) помиловали многих людей. Кого они помиловали ещё до того, как мы добрались до сегодняшнего дня? <…> 33 настоящих убийц! <…> Он (Байден — Прим. ред.) помиловал их по какой-то причине. Он пощадил их, но не пощадил людей, которых они убили», — сказал Трамп, выступая перед законодателями-республиканцами в Конгрессе.

Он также раскритиковал Байдена за то, что тот помиловал лиц, против которых даже не были заведены уголовные дела. Среди них бывший председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли, экс-директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, а также члены специального комитета Палаты представителей Конгресса США, расследовавшего обстоятельства штурма Капитолия в начале 2021 года, и дававшие показания по этому делу сотрудники полиции Капитолия и полиции округа Колумбия.

Как ранее передавало ИА Регнум, Байден помиловал экс-главу Милли и Фаучи. В число помилованных также вошли члены комитета палаты представителей, расследовавшие нападение на Капитолий 6 января 2021 года. Отмечалось, что своим решением Байден надеется предотвратить потенциальное возмездие со стороны Трампа.

Кроме того, в последние часы своего президентства Байден превентивно помиловал ряд членов своей семьи.

В декабре Байден помиловал своего сына Хантера по двум уголовным делам — о незаконном хранении оружия и неуплате налогов. Он тогда заявил, что его сын якобы стал «мишенью», а дела якобы объяснялись политическим давлением.

В начале декабря 2023 года Хантеру Байдену предъявили обвинения в неуплате налогов по девяти пунктам. В сентябре 2024 года он признал вину по всем пунктам обвинения. Вынесение приговора по этому делу было намечено на 16 декабря, Хантеру Байдену могло грозить до 17 лет тюрьмы.