Вашингтон, 20 января, 2025, 21:07 — ИА Регнум. Вступивший 20 января в должность президента США Дональд Трамп пообещал, что добьётся отправки на Марс американских астронавтов, где они водрузят национальный флаг.

Global Look Press

«Мы будем стремиться к нашему предначертанию среди звёзд, отправляя американских астронавтов, чтобы водрузить флаг США на Марсе», — заявил политик.

По словам Трампа, США продолжат закреплять лидерство в космической отрасли, и это станет важной частью развития страны. Он также пообещал, что государство будет наращивать не только богатства, но и территории, неся американский флаг к новым горизонтам.

Как передавало ИА Регнум, в сентябре 2024 года Трамп обещал, что в случае вступления в должность президента США добьётся того, чтобы американские астронавты достигли Марса до конца его властных полномочий. Он отметил, что рассчитывает в этом вопрос на предпринимателя и владельца SpaceX Илона Маска.

Маск в ноябре указал на планируемую колонизацию Марса как на альтернативу начала третьей мировой войны.