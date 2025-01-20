Вашингтон, 20 января, 2025, 20:50 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп 20 января, выступая после инаугурации, пообещал вернуть свободу слова в стране и отменить цензуру.

AP/TASS

«После многих лет незаконных и неконституционных усилий на федеральном уровне по ограничению свободы слова я подпишу указ о немедленном прекращении всей правительственной цензуры и возвращении свободы слова», — заявил он.

Трамп также объявил о наступлении «золотого века» США уже сейчас, с его приходом к власти.

Как передавало ИА Регнум, американский предприниматель и мультимиллиардер Илон Маск в сентябре 2024 года обвинил власти США в избыточной цензуре. Трамп после победы на президентских выборах выдвинул бизнесмена одним из руководителей департамента по достижению государственной эффективности.

Директор Meta (экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ) Марк Цукерберг 10 января 2025 года заявил, что цензура в США появилась после завершения первого президентского срока Трампа.

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков отметил, что Цукерберг «переметнулся» на сторону Трампа и теперь подтвердил, что в американских СМИ царит «либеральная диктатура».