Вашингтон, 20 января, 2025, 20:46 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп в своей инаугурационной речи ни разу не упомянул ни Россию, ни Украину. Речь президента продолжалась около получаса.

AP/TASS

В ходе выступления Трамп пообещал издать ряд указов, в том числе установить режим чрезвычайной ситуации в связи с ситуацией на южной границе и наплывом нелегальных мигрантов.

При этом Трамп заявил, что «мощь США остановит все войны» и принесёт в мир новый дух единства, но Украину и Россию он не упомянул, как и российское руководство.

Как сообщало ИА Регнум, Трамп ранее не раз заявлял, что для разрешения конфликта на Украине ему потребуется всего 24 часа. 16 декабря он отметил, что глава киевского режима Владимир Зеленский должен готовиться к заключению соглашения о завершении военного конфликта. Кроме того, Трамп заверил, что работает над прекращением конфликта на Украине, и что «небольшой прогресс» по этому вопросу уже достигнут.

12 декабря Трамп не стал прямо отвечать на вопрос, сократит ли он помощь Украине в случае её отказа от мирного соглашения с Россией. Он отметил, что ответ на такой вопрос может помешать заключению соглашения.

Бывший советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон считает, что тот хочет как можно скорее урегулировать конфликт на Украине и при этом мало интересуется условиями его завершения. Он назвал такой подход президента США плохой новостью для Киева.

Президент РФ Владимир Путин в июне 2024 года отметил, что одним из условий для переговоров России с Украиной будет заявление киевского режима об отказе от планов вступить в НАТО. Также для начала переговоров Киев должен признать территориальные реалии и вывести войска из регионов, которые вернулись в состав России в 2022 году, заявил глава государства.