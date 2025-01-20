Вашингтон, 20 января, 2025, 20:46 — ИА Регнум. Официальная политика США теперь будет признавать только два гендера — мужской и женский. Об этом заявил новый американский президент Дональд Трамп 20 января в речи после вступления в должность.

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«С сегодняшнего дня официальная политика правительства Соединённых Штатов заключается в том, что существует только два пола — мужской и женский», — пообещал он.

Гости, присутствовавшие на выступлении Трампа, встретили эти слова аплодисментами.

Как передавало ИА Регнум, Трамп в декабре также обещал, что при нём в США будет только два пола. Он отметил, что это звучит несложно.

В ноябре издание The Times сообщило, что после инаугурации нового президента из американской армии уволят всех трансгендеров по медицинским показаниям. Всего планируется отправить в отставку около 15 тыс. военнослужащих.