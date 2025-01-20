Вашингтон, 20 января, 2025, 20:34 — ИА Регнум. В США начинается «золотой век», заявил президент США Дональд Трамп 20 января в первой речи после инаугурации.

Global Look Press

«Америка скоро станет больше, сильнее и гораздо более исключительной, чем когда-либо прежде <…> Золотой век Америки начинается прямо сейчас», — пообещал он.

Трамп добавил, что, находясь на посту президента, будет ставить США «прежде всего». Периоду упадка государства пришёл конец, подчеркнул он.

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