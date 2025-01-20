Вашингтон, 20 января, 2025, 20:28 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп в своей инаугурационной речи в Капитолии объявил, что в первый же день пребывания у власти утвердит ряд указов «исторического характера».

AP/TASS

«Сегодня я подпишу ряд исторических указов, с помощью которых мы начнем полное восстановление Америки и революцию здравого смысла. Во-первых, я объявлю чрезвычайное положение на нашей южной границе <…> и отправлю войска на южную границу», — сказал он.

Трамп подчеркнул, что его переизбрание является мандатом на «полное и окончательное устранение предательства», возвращение людям их свободы, доверия и благосостояния.

«С этого момента упадок Америки завершён. Свободы и славная судьба нашей нации больше не будут в упадке. Мы немедленно восстановим компетентность и честность американского правительства», — сказал он.

Как передавало ИА Регнум, Трамп принял присягу и официально вступил в должность президента США. Церемония инаугурации состоялась 20 января в Капитолии. Трамп произнёс традиционные слова присяги, положив руку на семейную Библию и Библию Авраама Линкольна. Он официально стал 45-м и 47-м президентом США.