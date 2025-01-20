Братислава, 20 января, 2025, 20:30 — ИА Регнум. Более 100 словацких психологов и психиатров подписали открытое письмо, в котором призвали премьер-министра страны Роберта Фицо изменить своё поведение или уходить из политики. Об этом 20 января сообщила газета Pravda.

Global Look Press

«Ваше политическое поведение характеризуется всё большей авторитарным стилем, манипулированием фактами, ложью, клеветой, нападками на политических оппонентов, журналистов и рядовых граждан, выражающих несогласие с вашей политикой», — говорится в обращении.

Специалисты призвали премьера заняться самоанализом и найти возможность исправить своё поведение. По их мнению, действия Фицо ведут к расколу общества и вызывают недовольство у большей части населения.

Авторы письма утверждают, что из-за поведения главы правительства многие жители Словакии якобы решают покинуть страну. Премьер-министру также вменили в вину личную встречу с президентом России Владимиром Путиным.

Как передавало ИА Регнум, Фицо встречался с Путиным в Москве в декабре 2024 года. Они в том числе обсудили восстановление двусторонних связей между странами и обстановку на Украине. Беседа длилась два часа.

Оппозиционная партия «Прогрессивная Словакия» при этом выступает в поддержку Украины, её представители посетили Киев 17 января. Фицо раскритиковал их поступок и обвинил в работе на украинские интересы вместо интересов своей страны.